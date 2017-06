Deputado Federal Marcus Vicente PP emite nota de sentimentos aos familiares das Vitimas do acidente ocorrido nesta manha no Km 343 da Br 101 próximo a Guarapari.

Compartilhar no Facebook

Acidente grave na BR 101 próximo a Guarapari. Um ônibus da Águia Branca que estava vindo de São Paulo sentido Vitória, uma carreta de pedra e duas ambulâncias. Hoje por volta das 5:50 da manhã. Muitos feridos e mortos.

Nota do Deputado Federal Marcus Vicente: Amigos, gostaria de expressar meu sentimento de dor com este trágico acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira entre um ônibus, um caminhão e duas ambulâncias, vitimando ao menos 17 pessoas no Km 343 da Br 101, em Guarapari. Que Deus conforte os corações dos familiares e amigos das pessoas envolvidas nesse acidente. Muito triste, disse o deputado Marcus Vicente.

O deputado que nesta semana relatou os riscos nesta rodovia, pedi mais uma vez que as empresas, governantes e órgãos fiscalizadores tenham mais responsabilidade com a duplicação da Rodovia, em vez de se calçarem em subterfúgios legais e administrativos para não realizarem obras. As intervenções na BR101 são determinantes para que essas ocorrências não ceifem mais vidas.

Mais informações a qualquer momento.

Delcy Nunes