Deputado Federal Marcus Vicente afirma: Comissão vai denunciar ECO 101 ao Ministério Público Federal

A Comissão de Fiscalização da Concessionária ECO 101 na Câmara dos Deputados vai entrar com uma denúncia ao Ministério Público Federal (MPF) acusando a concessionária de homicídio culposo, que é quando não há a intenção de matar, por conta do acidente envolvendo um ônibus, uma carreta e duas ambulâncias que deixou 22 mortos na BR 101, em Guarapari, no Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (22).

Segundo o deputado federal Marcus Vicente (PP-ES), que é o presidente da comissão, haverá uma reunião na próxima semana que vai tratar sobre o acidente, além de outros temas. De acordo com o parlamentar, a denúncia deve ser apresentada ao Ministério Público Federal até a sexta-feira da próxima semana, dia 30 de junho.

“Nós vamos denunciar. O Espírito Santo não merece esse tipo de tratamento e de omissão de uma concessionária que está há quatro anos no trecho, já entrando no quinto, com o cronograma de obras totalmente atrasado e vencido”, afirmou.

Ainda segundo o deputado, a comissão está recolhendo as informações que estão saindo na imprensa a respeito do acidente para embasar a denúncia que será apresentada com o auxílio da assessoria jurídica da Câmara.

A ECO 101 refutou a alegação de responsabilidade pelo acidente. Em nota, a concessionária alegou que repudia com vigor a atribuição indevida de responsabilidade, pois não deu causa e não praticou nenhum ato que tivesse provocado a ocorrência do acidente. A nota acrescenta, ainda, que a concessionária prestou e continuará a prestar assistência às vítimas do acidente, solidarizando-se às famílias na dor pela perda dos entes queridos.