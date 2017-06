DEPUTADO FEDERAL MARCUS VICENTE ACOMPANHA ELEIÇÃO DE DIRETÓRIOS DO PP – ”PARTIDO PROGRESSITA” NA REGIÃO E MUNICÍPIOS SÃO BENEFICIADOS

O Deputado Federal e líder da Bancada Capixaba no Congresso e presidente do Partido Progressista no Espírito Santo Marcus Vicente PP, realizou sua agenda neste final de semana na região norte e noroeste passando por Ecoporanga, Barra de São Francisco e Conceição da Barra para eleição dos Diretórios Municipais do Partido.

No Município de Ecoporanga pela manhã o deputado visitou acompanhado pelo prefeito o Elias Dal’Col (PSD), o vice-prefeito Rogério Paulino (PP) e vereadores, a Fundação Médico Assistencial dos Trabalhadores Rurais de Ecoporanga (Fumatre) para conhecer as instalações do hospital e angariar recursos para a saúde da cidade, assim beneficiando a população com um atendimento com mais qualidade.

Em Barra de São Francisco o deputado reuniu com o Prefeito Municipal Alencar e os Secretários de Agricultura Samuel, Secretario de Administração Paulinho da ótica. O Deputado atendeu as reivindicações feitas pelos Presidentes dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais Silvestre Ribeiro e o Presidente do Sindicato Patronal Francisco ( Chicão), onde vai destinar recurso para construção do muro de arrimo do Sindicato dos Trabalhadores rurais e recurso para reforma do Sindicato Patronal. Na oportunidade o deputado reuniu com lideranças e vereadores de São Gabriel da Palha e Alto Rio Novo para atender as reivindicações das lideranças.

Em Conceição da Barra a reunião foi na tarde deste sábado, para a eleição do novo Diretório Municipal do PP. No encontro fui representado pelo presidente do PP Jovem do ES, Márcio Gonoring, e contou com a presença de vereadores e lideranças políticas locais.

Nesta caminhada o partido recebeu dois importantes comunicados que visualiza seu crescimento na região na representatividade destacando as pré – candidaturas em Barra de são Francisco do fotografo e comerciante Alceniro Freitas e da Vereadora Fabiana de Alto Rio Novo a deputados estaduais.

O presidente estadual do Partido Progressista garantiu total apoio e destacou que estas decisões fortalecem o Partido. O deputado deu uma palavra de incentivo pra a vereadora motivando ainda mais pela representatividade da mulher na vida publica.