Corpo é encontrado já em estado de decomposição em Barra de São Francisco

Um corpo, já em estado de decomposição, foi encontrado na manhã desta terça-feira, 19 de setembro de 2017, em Barra de São Francisco.

Segundo informações da polícia, o corpo foi encontrado no bairro Colina, próximo às casas populares. Uma pessoa estava tocando uns animais e viu o corpo já sem vida.

De acordo com levantamento da polícia, a vítima é Ricardo Araujo Fagundes, morador de Barra de São Francisco.

O corpo estava de bruços e foi alvejado com aproximadamente 03 disparos de arma de fogo.

A Perícia foi acionada para comparecer no local, a área foi isolada e assim que foi informada do ocorrido a Polícia Civil comandada pelo delegado Dr. Juliano Batista iniciou as investigações para saber a motivação e autoria do crime.