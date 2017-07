CONFIRMADO: Suspeito de assalto morto em Barra de São Francisco é de Mantenópolis

A dupla de suspeitos de assaltos, conhecidos até o momento como sendo Ronilson e Giovani, são de Mantenópolis-ES.

Giovani foi morto a tiro nas proximidades do Bambuzinho’s Bar, localizado no bairro Irmãos Fernandes em Barra de São Francisco, no sábado 1º de julho de 2017. Ronilson foi entregue na delegacia de polícia local.

Consta que o PM seguia para sua residência em uma Honda Biz. Ainda fardado, o militar recebeu informações de que dois homens em uma moto haviam praticado assaltos momentos antes, e imediatamente comunicou a polícia e seguiu os suspeitos.

Já no bairro Irmãos Fernandes, próximo ao Bambuzinho’s Bar, o policial deu voz de prisão aos dois elementos. Em situação difícil, o policial precisou atirar em um dos suspeitos, que ficou caído do chão até a chegada do Corpo de Bombeiros. Segundo a polícia, o homem alvejado tentou trocar tiros com o policial, que revidou.

Mais duas viaturas chegaram ao local para dar apoio ao policial. Dos dois suspeitos, um foi detido e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Barra de São Francisco, já o baleado pelo policial foi levado para o hospital Drª Rita de Cássia, mas devido a perca de muito sangue não resistiu e morreu.

A população ficou espantada com fato ocorrido durante o domingo 02/07/2017, e estão dando apoio ao policial que agiu em legitima defesa.