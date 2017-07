Companhia da PM participa de visita técnica em empresa de São Domingos do Norte e realiza palestra

NA sexta-feira (30), a 3ª Companhia do 8º Batalhão promoveu palestras relacionadas à conscientização no trânsito para os funcionários do Grupo Guidoni, empresa situada no município de São Domingos do Norte.

A palestra contou com a participação de 80 colaboradores e tal evento teve o objetivo de conscientizar os funcionários quanto à prevenção e legislação de trânsito durante o deslocamento de percurso.

O evento foi realizado em dois momentos, no período matutino e outro no vespertino. Os funcionários da empresa acompanharam informações relacionadas à identificação veicular, condução de veículo automotor com a segurança esperada e ainda orientações visando à diminuição de acidentes no trânsito. Houve ainda diálogo relacionado à segurança pessoal e conservação do veículo; obrigatoriedade dos documentos; penalidades e infrações, e crimes relacionados ao trânsito.

O enfermeiro do trabalho, Marcelo Bravim, representando o setor de Medicina Preventiva da empresa, agradeceu à Polícia Militar pelo atendimento ao convite realizado, assinalando a importância de ações dessa natureza a fim de que os condutores transitem com a segurança esperada.

O Comandante da 3ª Companhia, capitão Wagner Batista de Souza, comentou sobre a responsabilidade da PMES em promover exposições para a prevenção de acidentes no trânsito. “A missão da PMES não é somente de fiscalizar as condutas imprudentes ou negligentes do cidadão no trânsito, mas também de realizar ações preventivas a fim de que os condutores possam transitar nas vias com a segurança esperada, minimizando os riscos de acidentes”, assinalou.

A Polícia Militar foi representada pelo comandante da 3ª Companhia, capitão Wagner Batista de Souza, pelo subcomandante da companhia, tenente Sanderlei Vieira e pelo sargento Israel Carlos Sousa.

