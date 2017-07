Com apoio da prefeitura sucatas começam serem retiradas do Pátio do Hospital Dra. Rita de Cássia

Um problema em Barra de São Francisco perdurava por dez anos, começou a ser resolvido nesta semana.

Uma grande quantidade de sucata que servia como criadores de ratos e mantenedores de focos de mosquitos começaram a ser removidas do pátio do hospital, trazendo um alivio para o administrador que não sabia como lidar com tal situação, os funcionários do hospital e as pessoas

que frequenta ali diariamente. Gustavo Lacerda, desde que tomou posse como diretor vem buscando uma solução e quando a imprensa local cobrou dele uma ação para resolver o problema, Lacerda pediu paciência e disse que iria buscar uma forma de resolver.

A sucata e a grande quantidade que estava armazenada colocavam em risco a saúde das pessoas que ali frequentam, especialmente por se transformar em foco de reprodução da lavra do mosquito transmissor da dengue e outras doenças. A remoção contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, que atendeu a solicitação do diretor do hospital Gustavo Lacerda.

Ação contou com manifestação do deputado estadual Enivaldo dos Anjos pedindo uma solução ao governo do estado por da tribuna da Assembleia Legislativa.

A mesma medida começará a ser adotada em hospitais estaduais localizados em outros municípios capixabas, de Norte a Sul, a partir da constatação feita pela Secretaria na reunião realizada no dia 22 de junho com todos os representantes das áreas financeiras e de patrimônio das unidades de saúde do Estado para alinhar os procedimentos referentes à movimentação física e contábil de bens patrimoniais, como: transferências de bens entre unidades da rede; procedimentos para baixas de bens patrimoniais; bens inservíveis e sucatas.