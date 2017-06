Com a Participação de Hartung acontece Seminário para Planejamento Estratégico

Compartilhar Facebook

Na oportunidade o governador Paulo Hartung fez um importante discurso, destacando a importância deste Seminário para construir uma agenda de ações e investimento para o desenvolvimento de Barra de São Francisco – ES.

Na tarde de quinta-feira (01), o governador Paulo Hartung (PMDB), o prefeito, Alencar Marim, e o vice-Denilson Feirante, acompanhados dos deputados Padre Honório (PT), Enivaldo dos Anjos (PSD), deputada Raquel Lessa (PROS), prefeitos da região Elias Dal’Col de Ecoporanga, Pedro Pão de São Domingos do Norte, Hermínio de Mantenópolis, Paulo Marcio de Água Doce do Norte, Prefeito de Mantena João Rufino, Assessor do Deputado Federal Marcus Vicente, Vereadores, Palestrantes, Secretários de Estado, lideranças Religiosas, Entidades não Governamental, representantes da Industria, do Comercio e Agricultura participaram da cerimonia de abertura do Seminário desenvolvimento socioeconômico de Barra de São Francisco e região.

A abertura foi feita pelo governo do estado que elogiou a apresentação das crianças do Projeto ABB e destacou a luta que o prefeito de Barra de São Francisco vem travando para colocar Barra de São Francisco rumo ao caminho do desenvolvimento. O governado destacou ser conhecedor da crise que o município enfrenta, pois acompanha o município de perto a muitos anos. O governador deu ênfase na reunião administrativa que teve com o prefeito Alencar Marim no seu gabinete, onde o prefeito pediu o mais necessário para reconstrução do município e apresentou a real situação que Barra de São Francisco enfrenta.

O governador pediu uma salva de palma para o prefeito Alencar Marim, pelo seu gesto, sua coragem, sabedoria, planejamento e vontade de reconstruir o município. Elogiou e confirmou seu apoio e parceria nesta reconstrução.

Ao pedir este encontro para discutir o futuro e planejar as ações e investimentos, o prefeito Alencar Marim foi inteligente, é assim que vence a crise quando o vento bate de frete é preciso resistir, porque quando ele vira e bater nas costas a gente está preparado, ”ai decolamos disse o governador.”

Quem quer avançar é preciso arrumar a casa, foi assim com o Espirito Santo que hoje é referência para os demais estados, onde estamos com as contas em dia.

Com este diagnóstico apontando os investimentos preciso na Agricultura, Pecuária, Infraestrutura, Saneamento, Saúde, Educação, em parceria com os setores empresariais, comercial. ONGs, Movimentos Sociais e Entidades em geral fica mais fácil realizar os investimentos e aplicar os recursos públicos com resultados surpreendentes trazendo o desenvolvimento e o avanço do município e região.

O governador finalizou falando que a agenda de desenvolvimento foi o fator principal para o avanço do Espirito Santo que se encontrava no pior momento de crise, apresentando ser uma tarefa difícil quase sem solução. Com o planejamento vencemos a crise e hoje temos um estado que cresse mais do que os outros estados. Durante a crise organiza para o pós crise. Nesta tarefa o prefeito Alencar pode contar com o governo e sua estrutura. Finalizou o governador Paulo Hartung.

Drumon