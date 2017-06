Carros apreendidos em Barra de São Francisco continuam no meio do matagal

A menos de uma semana Enivaldo dos Anjos faz critica e disse que o Diretor Geral do Detran está muito devagar no que ele está fazendo e não está dando resultados, se referindo que em Barra de São Francisco tem uma pilha de motos em um setor da prefeitura e outro amontoado no antigo pátio da Barrauto, que se encontra desativado a mais de dois.

“Se o pátio de Barra São Francisco está desativado há muito tempo, esses veículos já tinham que ter sido retirado deste local imediatamente e teriam que ser leiloados também”, avisa Enivaldo.

O presidente da CPI da Máfia dos Guinchos é o deputado Enivaldo dos Anjos.

Dizendo que está de olho nos guinchos em todo o Estado, Enivaldo voltou a dizer que os pátios continuam lotados de veículos e que os mesmos se encontram abandonado.

E na sexta feira dia 16 chega a CPI do Guincho a reclamação de um proprietário rural, possuidor de uma propriedade a cerca de 2 Km da sede Barra de São Francisco, encaminhou oficio aos responsáveis para a CPI da Máfia dos Guinchos na Assembleia Legislativa pedindo intervenção para que ele solicite aos órgãos competentes para a retirada urgente de vários veículos que foram apreendidos pelo 11º Batalhão da Policia Militar de Barra de São Francisco.

De acordo com o reclamante, os veículos estão depositados em sua terra, localizada na Rodovia ES-080 (contorno), no meio do pasto e sendo corroído pela ação do tempo, podendo, inclusive ser um criadouro de mosquitos da dengue, entre outros.

O proprietário afirma que, antes do depósito dos carros apreendidos, foi feito um acordo verbal entre ele e o município de Barra de São Francisco, onde foi combinado que os carros apreendidos só ficariam depósitos em sua terra pelo prazo máximo de 90 dias, prazo este que seria necessário para o município indicar um local definitivo.

Ocorre que já se passaram quatro anos que os carros estão depositados em sua propriedade, e apesar dos insistentes pedidos de retirada dos mesmos, os veículos continuam a apodrecer no pasto de sua propriedade.

O proprietário da terra declara que nunca recebeu um centavo se sequer para deixar os carros abandonados em sua propriedade, pelo contrário, vem sofrendo prejuízos, a exemplo do gado que lhe pertence que constantemente se machuca pastando pelo local.

Nem o município de Barra de São Francisco e muito menos o DETRAN não dão resposta quando é cobrado para a retirada dos carros de sua terra.

Deve se lembrar que os carros são de responsabilidade do DETRAN-ES, motivo pelo qual se pede que sejam tomadas as devidas providencias.

Além de ocupar espaços em sua terra, o dono da terra vem sendo importunado, pois, frequentemente pessoas vão a noite roubar peças de carros em sua propriedade, sendo ele incomodado durante a noite, tirando a paz e tranquilidade de sua família.

Os veículos estão a céu aberto, tomando chuva e o acúmulo de água pode provocar surtos de dengue e outras enfermidades, sendo, portando, um risco para a saúde pública.

A solicitação foi feita junto ao DETRAN na manhã desta sexta feira, 16/06/2017, para retirada de todos os carros abandonados da propriedade o mais rápido que possível.

Em Barra de São Francisco tem ainda mais dois depósitos de veículos, um na antiga Barrauto, pátio este que já está desativado há mais de dois anos e o outro na antiga Cibrazem, no bairro Vila Landinha, onde hoje funcionam secretarias da prefeitura local, entre elas a de agricultura.

Diante das informações, foi feita a solicitação junto ao setor responsável no Detran-ES para que essa situação seja solucionada o mais breve possível.

Em resposta a solicitação da Assembleia, o coordenador de Remoção e Depósito de Veículos, Evandro Alceu Braga informou que o órgão irá, através de sua equipe, na última semana do mês de junho, ao município de Barra de São Francisco para. “Na próxima semana estaremos em Linhares analisando uma situação parecida com a de Barra de São Francisco e, na semana seguinte, iremos ao município para viabilizar uma solução para este problema”, afirmou o coordenador do Detran