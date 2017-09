Capitania suspende navegação em Barra do Riacho

Desde a madrugada passada as operações de atracação e desatracação foram suspensas nos terminais do Porto de Barra do Riacho, em Aracruz.

A Capitania dos Portos do Espírito Santo adotou a ‘impraticabilidade’ da navegação no porto por causa das condições desfavoráveis do mar e do vento. Foram registradas ondas de 3 metros e ventos de 50 km/h.

A situação permanece sem previsão de normalidade das operações portuárias.

Em relação ao Porto de Vitória, as condições de mar e vento estão normais. Por ser naturalmente abrigado, os terminais de Vitória e Capuaba sofrem menos com as condições meteorológicas.