Campanha visa conscientizar a população para a prevenção do suicídio

A Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP promove, anualmente, a campanha Setembro Amarelo, com o objetivo principal de informar corretamente a população acerca da prevenção do suicídio. Em 2016, a campanha atingiu mais de 50 milhões de pessoas em todo o país, chamando a atenção para esta triste realidade por meio de caminhadas, simpósios, palestras e colaboração com a imprensa.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde – OMS, quase um milhão de pessoas morrem por suicídio anualmente, o equivalente a uma morte a cada 40 segundos. No Brasil, de acordo com os números do Sistema de Informações de Mortalidade – SIM do Ministério da Saúde, ocorrem, em média, 32 mortes por suicídio/dia.

Diversos estudos apontam que aproximadamente 100% das mortes por suicídio estão associadas a um transtorno psiquiátrico. Visando contribuir para a redução desses números alarmantes, a campanha Setembro Amarelo busca conscientizar a população acerca da importância da identificação e tratamento corretos das doenças mentais, o que traria um impacto direto na redução das mortes por suicídio.

Falar sobre suicídio de maneira responsável e com base em informações corretas ajuda na sua prevenção. Pensando nisso, a ABP e o Conselho Federal de Medicina – CFM lançaram duas cartilhas com orientações acerca do tema: “Comportamento suicida: conhecer para prevenir”, um manual dirigido a profissionais da imprensa; e “Suicídio: informando para prevenir”, voltada aos profissionais da área de saúde.

Acesse a página da campanha Setembro Amarelo e saiba como participar. Nesta página, há um espaço dedicado aos profissionais da imprensa. Leia também as cartilhas elaboradas pela ABP e pelo CFM:

