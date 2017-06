Batalhão de B.S.Francisco realiza ações socioeducativas no “Em defesa do Meio Ambiente”

O 11º Batalhão da Polícia Militar iniciou a versão 2017 do projeto “S.O.S. Nascentes”, que tem entre outros objetivos realizar o plantio de mudas nativas, recuperação das nascentes e dos mananciais que abastecem os municípios de Barra de São Francisco, Águia Branca, Água Doce do Norte, Mantenópolis e Ecoporanga.

Nesta segunda-feira (05), dedicada ao “Dia Mundial do Meio Ambiente”, policiais militares da Unidade, em parceria com uma mineradora da região, representantes da ONG Sentinela Francisquense, professores e alunos da Escola Municipal José Marques da Rocha, plantaram 300 mudas nativas em duas propriedades rurais na localidade de Bom Destino, município de Água Doce do Norte.

O projeto que foi feito por iniciativa de militares do 11º Batalhão já funciona desde 2015, e com essa nova versão o comandante da Unidade, o tenente-coronel Luciano Silva Suave, pretende envolver todo o efetivo de voluntários para trabalhar em conjunto com ONGs, escolas e Poder Público. O oficial disse que até o fim de um ano, o projeto busca beneficiar 150 propriedades rurais com 30.000 mudas.

Já no município de Águia Branca, uma parceria entre policiais militares da 3ª Companhia do 11º Batalhão, alunos da Escola Municipal Padre Sérgio Banza, e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou uma “blitz ecológica”. Na ação, motoristas foram agraciados com mudas de ipê roxo.

O comandante da Unidade enfatizou a importância da parceria entre as instituições locais e a relevância em despertar nas crianças uma consciência de uso racional da água, bem como da preservação dos seus mananciais.