BARRA DE SÃO FRANCISCO ESTÁ GANHANDO NOVO VISUAL

Compartilhar Facebook

Twitter

Os jardins estão sendo revitalizado o que já vem fazendo a diferença na paisagem e no cotidiano dos francisquenses. A administração Alencar Marim vem trabalhando de forma segura mostrando competência para realizar o trabalho e são ações que nos faz sentir mais responsáveis pelas ações que favorecem a coletividade. Devemos participar e ajudar a preservar o que esta sendo revitalizada, nossa ação tem retorno de forma direta para nossas vidas. A Prefeitura de Barra de São Francisco, através da Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços esta trabalhando a revitalização dos canteiros da cidade praças e jardins, mesmo diante da falta de recursos e pessoal foi montado um organograma que está sendo executado.

Segundo o Subsecretário de Obras, Urbanismo e Serviços, Mauro da Mata, o projeto de revitalização é uma parceria da Prefeitura de Barra de São Francisco, com os comerciantes. “A Prefeitura ficou com a mão de obra, e os comerciantes doaram as mudas”, afirmou. De acordo com Mauro, “o objetivo é melhorar a estética da cidade, outro ponto importante e pedir á população que nos ajude, não colocando bicicletas nos canteiros e não pisando na grama, assim além de revitalizar os canteiros, estaremos também contribuindo para a educação ambiental no município”.Dia 05 de junho, comemoramos o dia mundial do meio Ambiente, data que nos faz propor ações práticas, que colaborem para a preservação ambiental.

Informação: Ass. Comunicação da Prefeitura de BSFco – ES