Bancada Capixaba encontra setor empresarial para debate sobre reformas

Na manhã desta segunda-feira (19) a Bancada Capixaba, coordenada pelo deputado federal Marcus Vicente, participou de um debate no hotel Sheraton, em Vitória, com o Setor Empresarial do Espírito Santo, a pedido das ONGs “ES em Ação” e “Líderes do Amanhã”, com as presenças também das entidades empresariais ADEL, AEC, Amear, Ases, Asevila, Assedic, Assenor, MEMC, Messes.

Participaram os Senadores Ricardo Ferraço e Rose de Freitas, os deputados federais Lelo Coimbra, Givaldo Vieira, Paulo Foletto e Jorge Silva. Em pauta, os principais aspectos dos debates no Congresso Nacional a respeito das Reformas Trabalhista, Previdenciária, Política e da Reforma Tributária do nosso país.

A bancada pôde apresentar aos empresários capixabas os pontos sensíveis de cada reforma e o que se espera com a aprovação dessas medidas. “Sou a favor das reformas no nosso país, para o bem da nação brasileira, mas sempre com um olhar em favor dos brasileiros, garantindo os direitos básicos e modernizando a nossa legislação”, afirmou Marcus Vicente.

O Senador Ricardo Ferraço explicou que os congressistas, neste debate estão recuperando os atrasos para o desenvolvimento do país. “Essas são reformas inadiáveis”, sentenciou. Já para a Senadora Rose de Freitas, que também é a favor das reformas, o país não irá a lugar algum se a reforma trabalhista não for aprovada.

O deputado Lelo Coimbra, líder da maioria na Câmara dos Deputados, disse que essas reformas são aguardadas há tempos. “As Reformas Trabalhista e da Previdência são extremamente necessárias”. O evento foi conduzido pelo Presidente do Conselho Deliberativo do ES em Ação Carlos Fernando Monteiro Lindenberg Neto (o Café), que é diretor-geral da Rede Gazeta.