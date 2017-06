Atenção para o Transito em Vila Pavão: Nova sinalização do Confira as mudanças de trânsito na cidade.

Com a nova sinalização do trânsito na sede de Vila Pavão, os motoristas devem ficar atentos às mudanças. As ruas estão recebendo padronização e organização do trânsito, por meio da implantação de faixas de pedestres, organização de carga de descarga, demarcação de áreas de estacionamento, sinalização nos locais próximos às escolas e creches para assegurar maior segurança ao embarque e desembarque de alunos e placas indicativas mostrando as entrada e saídas para facilitar o acesso de visitantes, turistas e outros.

Além disso, algumas ruas foram transformadas em mão única, é o caso de um pequeno trecho da rua Jacó Ost (casa do Napin) no bairro Ondina; rua São Pedro (Igreja Católica); Praça São Marcos; Travessa Pavão (Prefeitura Municipal) e rua Germano Linhares que virou mão única no trecho Igrejona/Prefeitura.

A Implantação da nova sinalização está em fase de execução. De acordo com a Prefeitura de Vila Pavão até o momento o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) não fez nenhuma comunicação indicando quando irá vigorar a nova sinalização, mas, acredita-se que provavelmente haverá uma campanha de orientação aos motoristas antes de começar a fiscalização.

O projeto técnico para implantação da nova sinalização na cidade foi apresentado à sociedade pavoense em Audiência Pública no final do ano passado. Foi elaborado através de convênio entre o Governo Estadual e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Está sendo executado pela empresa Sinales e tem por objetivo melhorar a sinalização viária da sede do município, implantando uma estrutura de sinalização adequada que permita melhor trafegabilidade e segurança aos pedestres, visitantes e condutores de veículos.

Ruas transformadas em mão única

Rua Jacó Ost no bairro Ondina

Um pequeno trecho da rua Jacó Ost, no bairro Ondina (casa do Napin/Pracinha). Os motoristas agora precisam manobrar ao lado da pracinha para ter acesso às escolas EMEF Professora Esther da Costa Santos e EEEFM Professora Ana Portela de Sá e Posto de Saúde.

Rua São Pedro (Igreja Católica)

A rua São Pedro nas imediações da Igreja Católica foi transformada em mão única, dando acesso aos motoristas que sobem pela delegacia com sentido Nova Venécia e à parte alta da cidade. Será proibido descer por ela em direção ao centro da cidade

Praça São Marcos

O entorno de Praça São marcos foi transformado em mão única de contorno.

Rua Travessa Pavão

Não será mais permitido chegar à Prefeitura pela rua XV de Novembro. O acesso a ela terá que feito passando pela rua Germano Linhares que será mão dupla até lá.

Rua Germano Linhares

Foi transformada em mão única no trecho Igrejona/Prefeitura. Da prefeitura até as proximidades da rodoviária continua sendo mão dupla.