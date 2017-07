Andressa Boone comete suicídio em Barra de São Francisco, Após discutir com o namorado

A francisquense Andressa Boone, 29 anos, moradora do Bairro Irmãos Fernandes, cometeu suicídio por enforcamento na noite desta terça-feira, 4 de julho. Algo sem explicação, para quem conheceu não consegue nem acreditar. Os relatos a respeito de Vanessa Bonner são de doce menina, que carregava palavras firmas sempre inspirando tranquilidade. A alegria é o que pode se lembra desta doce menina, sonhos importantes ela sempre estava desenhando nos diálogos e em seus bate papo animados.

Se – foi de forma trágica, fato aconteceu na Fazenda Geraldo Cozer, no Córrego do Aventureiro, interior de Barra de São Francisco. Informações preliminares dão conta de que Andressa se envolveu em uma briga com agressões físicas com um possível namorado em frente a uma academia no centro da cidade, sendo a confusão contida por pessoas que estavam no local.. A polícia civil vai investigar as causas do fato, e esperamos que seja esclarecido.

Diante a situação a jovem seguiu para casa dos pais no Córrego Aventureiro, ao chegar ao local à mesma se apossou de uma faca, momento em que foi contida pelo pai. Não satisfeita Andressa foi até o paiol, onde se amarrou a uma corda e cometeu o suicídio. O pai da jovem desesperado tentou pedir ajuda, mas infelizmente não havia mais o que fazer.

Uma foto de bilhete, que teria sido escrito por Andressa, foi compartilhada por muitos nas redes sociais: “Amo vocês me perdoem. Amo Kenedy”. A polícia ainda não confirmou se o bilhete foi realmente deixado pela jovem.

Nas ruas e bairros da cidade e rede social a população está assustada sem acreditar no acontecido, quem conhece a jovem não consegue entender. Amiga, extrovertida, alegre com palavras boas.