”GOLPE BAIXO” R$ 13,5 Mil dos Cofres do Executivo Municipal de Barra de São Francisco vai para SERVIDORA FANTASMA

Suposta funcionária, que reside em Vila Velha e é efetiva na Prefeitura de Colatina, afirma que Luciano sabia de tudo.

Através de sindicância realizada por uma comissão formada na Prefeitura de Barra de São Francisco, o Ministério Público Estadual (MPES) recebeu e ajuizou, nessa quinta-feira (22), denúncia contra o ex-prefeito de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, Luciano Pereira (DEM), e mais três pessoas, entre estes, uma ‘servidora fantasma’ que embolsou R$ 13,5 Mil dos cofres do executivo municipal entre os meses de abril e setembro de 2015. Além de pagamento de salário, a ‘fantasma’ também recebia horas extras.

Os outros três denunciados pelo PMES são: Clemilda Campos Barros, que no período em que ocorreu a irregularidade estava nomeada Secretária Municipal de Administração; Leandro de Oliveira Moreira, que ocupava o cargo de Coordenador Geral Administrativo, e Mônica Nogueira da Gama Andrade (servidora fantasma), que tinha como endereço residencial a sede da rádio Jovem Barra Fm de propriedade do ex-prefeito Luciano Pereira. Já o telefone de contato informado na ficha funcional de Mônica pertence ao gabinete do prefeito.Segundo consta na denúncia, durante depoimento a ‘servidora fantasma’ afirma ser “efetiva na prefeitura de Colatina há mais de vinte anos e que nunca teve vínculo empregatício com a prefeitura de Barra de São Francisco”. Ainda de acordo com o documento, Mônica esclarece que conheceu o ex-prefeito Luciano Pereira através de relação profissional entre ele e o marido dela. A ‘servidora fantasma’ transpareceu ainda que o ex-prefeito disse que a “nomearia num cargo na prefeitura de Barra de São Francisco, mas que ela poderia prestar serviço nos municípios de Vila Velha ou em Vitória”.

Interrogados, ambos os servidores, Leandro de Oliveira Moreira, responsável por atestar à ‘servidora fantasma’, e Clemilda Campos Barros, responsável pelo setor de Recursos Humanos, disseram desconhecer Mônica Nogueira da Gama Andrade ou qualquer documento que comprovasse a identidade dela como funcionária na prefeitura de Barra de São Francisco.

No decorrer da apuração interna na prefeitura de Barra de São Francisco, a comissão de sindicância constatou que na estrutura organizacional do município Mônica aparecia como ocupante do cargo

comissionado de Coordenador de Assistência e Serviços Jurídicos, o que não foi comprovado já que para esta ocupação há apenas uma vaga, na época ocupada pela servidora de regime estatutário Mirella Neves Ricardo, que também afirma desconhecer Mônica Nogueira da Gama Andrade, que é advogada.

A denúncia tramita na 1ª Vara Criminal do município de Barra de São Francisco e aponta os crimes de peculato (desvio de dinheiro público), associação criminosa e falsidade ideológica. Caso haja condenação, as penas somadas podem chegar a mais de 20 anos de prisão.

Ex-prefeito Luciano Pereira já empregou ‘fantasma’ quando era Deputado Estadual

Como cantava Cazuza “eu vejo o futuro repetir o passado”. O ex-prefeito de Barra de São Francisco, Luciano Pereira, também responde ação penal no MPES pela mesma prática, que também gerou improbidade administrativa, enquanto ocupante do cargo de Deputado Estadual.

Na época, Luciano Pereira atestava como servidor de seu gabinete o jovem Maurício Alves dos Santos Filho, nomeado no cargo comissionado de Agente de Gabinete e Repre

Parlamentar.

O fato ocorreu entre os meses de novembro de 2009 e agosto de 2010. No entanto, foi constatado que neste mesmo período Maurício era universitário do curso de medicina, em tempo integral, na faculdade UNESC, em Colatina, no Noroeste do Estado, o que inviabiliza a comprovação da prestação de serviços por parte do suposto servidor.

O Ex-prefeito de Barra de São Francisco, Luciano Pereira, e o ex – Coordenador Geral Administrativo, Leandro de Oliveira Moreira, também respondem juntos pela improbidade administrativa 0016946-54.2015.8.08.0024, tendo como causa, mais uma vez, a empregabilidade de ‘servidor fantasma’.

Extraído: Site Barra