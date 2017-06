Agenda & Ingressos: Ivete Sangalo e Bruninho & Davi comandam primeira noite do ‘Inverno Mágico’ em Domingos Martins, ES

Falta menos de um mês para Domingos Martins receber, pela primeira vez, o furacão baiano Ivete Sangalo. No dia 14 de julho, a cantora se apresenta no primeiro dia do Inverno Mágico, no Rancho Lua Grande, que ainda terá a dupla Bruninho & Davi e a atração local Quebra Mar. Uma estrutura especial com estacionamentos e food trucks está sendo preparada para atender ao público.

A primeira edição do festival Inverno Mágico promete ser histórica. O clima das montanhas capixabas será o cenário perfeito para a união dos shows de artistas do cenário musical brasileiro, aos sabores da gastronomia local.

Os ingressos estão sendo vendidos em pontos de venda na Grande Vitória, Guarapari e Minas Gerais, além do site do blueticket. Há opções de passaporte para os dois dias ou então avulsos para cada dia.

O festival continua no sábado, dia 15 de julho, com João Bosco & Vinicius, Falamansa e Comichão.

Serviço / Ingressos

Passaporte para os dias 14 e 15 de julho (Pista) – 2º Lote R$ 105,00. Pontos de venda: Loja Manga Rosa (Jardim da Penha), La Vitta Saladeria (Jardim da Penha), Loja Mavericks (Shoppings Vitória e Vila Velha), Espaço Original (Guarapari), Academia Body in Motion (Campinho), Café com Prosa (Santa Isabel), Jaklayne Joias (Campo Grande e Serra), Itapuã Calçados (Cachoeiro de Itapemirim, Belo Horizonte, Betim, Contagem e Governador Valadares), Soft Modas (Guarapari) e site Blueticket (www.blueticket.com.br).

14 de julho – sexta-feira – “Inverno Mágico” com Ivete Sangalo, Bruninho & Davi e Quebra Mar. Ingressos: Pista 2º Lote R$ 65,00 (meia); Camarote Open Bar 2º Lote R$ 160,00 (valor único); Lounge Mágico 1º Lote R$ 220,00 (valor único) e Passaporte para os dois dias (Pista) – 2º Lote R$ 105,00. Pontos de venda: Loja Manga Rosa (Jardim da Penha), La Vitta Saladeria (Jardim da Penha), Loja Mavericks (Shoppings Vitória e Vila Velha), Espaço Original (Guarapari), Academia Body in Motion (Campinho), Café com Prosa (Santa Isabel), Jaklayne Joias (Campo Grande e Serra), Itapuã Calçados (Cachoeiro de Itapemirim, Belo Horizonte, Betim, Contagem e Governador Valadares), Soft Modas (Guarapari) e site Blueticket (www.blueticket.com.br). Horário: 21h – Local: Rancho Lua Grande – Rod. João Ricardo Schorling, 1, Domingos Martins, ES. Informações: (27) 3235-3029 / (27) 3376-3866. Classificação: Pista – 16 anos/ Open bar e lounge mágico – 18 anos.

15 de julho – sábado – “Inverno Mágico” com João Bosco & Vinicius, Falamansa e Comichão. Ingressos: Pista 1º Lote R$ 60,00 (meia); Camarote Open Bar 1º Lote R$ 150,00 (valor único) e Lounge Mágico 1º Lote R$ 220,00 (valor único). Pontos de venda: Loja Manga Rosa (Jardim da Penha), La Vitta Saladeria (Jardim da Penha), Loja Mavericks (Shoppings Vitória e Vila Velha), Espaço Original (Guarapari), Academia Body in Motion (Campinho), Café com Prosa (Santa Isabel), Jaklayne Joias (Campo Grande e Serra), Itapuã Calçados (Cachoeiro de Itapemirim, Belo Horizonte, Betim, Contagem e Governador Valadares), Soft Modas (Guarapari) e site Blueticket (www.blueticket.com.br). Horário: 21h – Local: Rancho Lua Grande – Rod. João Ricardo Schorling, 1, Domingos Martins, ES. Informações: (27) 3235-3029 / (27) 3376-3866. Classificação: Pista – 16 anos/ Open bar e lounge mágico – 18 anos.