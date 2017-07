ADMINISTRAÇÃO ALENCAR MARIM ORGANIZA O MUNICÍPIO RUMO AO DESENVOLVIMENTO

Mesmo enfrentando dificuldades nestes primeiros cinco meses sob. a responsabilidade da nova gestão, a Cidade de Barra de São Francisco trilha em novos caminhos revelando um futuro promissor já recebendo importantes investimentos para realização de obras em diversos setores.

Demonstração de força política, prestígio junto ao governo do estado, Deputados Federais, Senadores, Deputados Estaduais, Entidades Francisquenses e muita disposição de continuar no desafio de reconstruir o município de Barra de São Francisco, colocando-o no caminho do desenvolvimento.

Assim esta sendo os primeiros meses do Prefeito Alencar Marim à frente da Prefeitura. Nestes 07 meses esta sendo feito um balanço do seu trabalho e será prestada conta, cumprindo assim como foi o prometido ao seu povo.

Já é de esperar que coisas boas venham por ai diante do novo formato administrativo que Barra de São Francisco ganhou, com honestidade, organização e planejamento focado em metas e alvos concretos.

A novo gestor encontrou uma Cidade repleta de problemas; sem coleta de lixo; salários de servidores atrasados; unidades de saúde sem médicos e medicamentos; escolas sem estoque de merenda, e se não bastasse, toda estrutura foi entregue a atual administração de forma sucateada e sabotada. Para completar, até os alugueis de prédios públicos e pagamentos de rescisão contratual de servidores foram deixados em atraso.

Na sede da Prefeitura, assim como em todas as secretárias, nenhum documento foi encontrado para nortear à nova equipe de governo. O banco de dados foram deletados dos computadores. Os contratos assim como as empresas prestadoras de serviços sumiram. De forma que o cenário encontrado beira o completo caos administrativo a fim de promover o retrocesso e tirar condições da nova administração trabalhar.

Mas a paciência, colaboração e organização venceram este grande gargalho da política suja e de desrespeito com o povo. A atuação do chefe do executivo aponta para um futuro promissor com resultados surpreendentes que iremos mostrar nos próximos dias.

Enfim: temos que admitir que a mudança chegou e chegou para melhor em Barra de São Francisco.

Drumon Fhel