Acidente no Centro de Barra de São Francisco – Bombeiro é acionado e chega em Menos de 10 Minutos

Mais uma vez a companhia do Corpo de Bombeiro de Barra de São Francisco faz um trabalho eficiente para garantir a vida. Hoje por volta das 11:10 os Bombeiros foram acionados para atender uma ocorrência que aparentemente era grave mas com o a eficiência no atendimento do Corpo de Bombeiro a vitima ficou fora de perigo assim informado pelo atendimento do pronto socorro municipal.

O ciclista LRS, perdeu o controle da bicicleta que pilotava próximo a Ótica São Paulo batendo assim o rosto no guidão, sem grandes gravidades. Segundo testemunhas o mesmo bateu com a cabeça no asfalto meio que desacordado, sendo socorrido em menos de 10 minutos pelo Corpo de Bombeiro que contou com duas viaturas e ambulância de resgate. Estiveram na operação de socorro os soldados Beatriz, Soldado Layons, Soldado F. Martins e o Cabo Leonardo.

De acordo com o Hospital a vitima passa bem.