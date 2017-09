Acidente com micro-ônibus e três carros deixa feridos em Nova Venécia

Um acidente envolvendo quatro veículos aconteceu na tarde desta sexta-feira (15), na ES 130, rodovia que liga Nova Venécia a Pinheiros, no Noroeste do Estado. A colisão ocorreu no quilômetro 7, na zona rural. Quatro pessoas ficaram feridas e foram levadas ao Hospital São Marcos, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Um micro-ônibus com 15 estudantes seguia de Boa Esperança para o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Nova Venécia quando um pneu estourou. O motorista perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão e bateu em um Chevrolet S10 prata.

Uma Fiat Fiorino branca e um Volkswagen Gol vermelho também se envolveram no acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, dois ocupantes do Gol e dois da S10 ficaram feridos, sem gravidade, e foram encaminhados ao hospital. Nenhum ocupante do micro-ônibus se feriu na batida.