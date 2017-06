Acesso às margens da BR 101 é fechado em João Neiva

Compartilhar Facebook

Twitter

Quem vai Vitoria ou na cidades próxima João Neiva, fiquem atentos, o acesso ao restaurante e posto de gasolina tem a saída fechada.

Quem passa pela BR 101, em João Neiva, se assustou com um dos acessos da via fechado com barras de ferro. O bloqueio foi feito pela concessionária Eco 101 nesta terça-feira (6) em cumprimento a uma ordem judicial aberto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em 2011.

Segundo o DNIT, esse acesso aberto no quilômetro 203, às margens da BR 101, no Centro de João Neiva, não é regularizado. Com a concessão da Eco 101, ela passou a ser responsável no processo pela obrigatoriedade de bloqueio. O único acesso à região que está mantido é pela BR 259.

Comerciantes e trabalhadores que ficam às margens da rodovia não aprovaram o bloqueio. O empresário Fernando Bravo disse que precisou até dar férias coletivas aos seus funcionários no restaurante e já prevê futuros prejuízos e até demissões.

“A partir das 6h da manhã de hoje já dei férias coletivas para meus funcionários. Se esse acesso continuar fechado, vou começar as demissões porque não tenho como operar sem o movimento da rodovia, pois dependo dela”, disse.

Outro empresário da região Ednilson Caniçali disse que, se a demanda cair, haverá demissões. “A medida que a demanda for caindo, automaticamente vamos ter que demitir funcionários”.

O secretário de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura de João Neiva, Paulo Sérgio Azevedo, disse que ficou surpreso. “Quando tentei passar por aqui à tarde, me deparei com o bloqueio e fiquei surpreso”.

A auxiliar de serviços gerais Florinda Scopel disse que teme perder o emprego. “A gente fica preocupada de perder meu emprego. Vão fazer dois meses que estou aqui”.

A frentista Nayara Nunes disse que estava há 6 meses desempregada e teme ficar sem emprego outra vez. “Fiquei 6 meses desempregada até conseguir este. São mais de 70 pessoas que vão ficar desempregadas com isso”.

Em nota, a concessionária orientou os interessados na reabertura do acesso a apresentarem um projeto de adequação em conformidade com as normas de segurança, o qual deve ser submetido à ANTT, reiterando seu compromisso com a segurança viária.

Extraído: Gazeta Online

(Com informações de Kaio Henrique, TV Gazeta Noroeste)