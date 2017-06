Ação bem sucedida da PM de Nova Venécia tira larápios de circulação

Compartilhar Facebook

Na madrugada desta sexta-feira (16), Policiais Militares do 2º BPM prenderam dois jovens acusados de roubos no município de Nova Venécia. A dupla foi detida na comunidade de Pip-Nuck, zona rural de Nova Venécia.

L.R.C., 19 anos, e T.R.C., 20 anos, vinham praticando roubos em lojas da cidade e em residências no interior do município. A prisão foi deflagrada pelos Agentes do Serviço de Inteligência e Militares da Força Tática do 2º BPM, durante o cumprimento de dois mandados de prisão expedidos pela Justiça.

Os acusados que foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil e, posteriormente, recambiados ao CDP.

De acordo com o Tenente-coronel Sebastião Aleixo Batista, Comandante do 2º BPM, esta ação demostra o compromisso da Polícia Militar com a sociedade. “São mais dois criminosos que foram tirados do seio da comunidade nesta semana, pelos bravos guerreiros da Polícia de Ortiz”, disse o Comandante.