VEJA AS FOTOS: “A Corrida da Vitória” do 11º BPM COMEMORANDO O 15º ANIVERSÁRIO E CORPO DE BOMBEIROS

Neste ano de 2017, o 11º Batalhão de Policia Militar comemora seus 15 anos e o Posto Avançado do Corpo de Bombeiros completa seu 1º ano em Barra de São Francisco.

Em comemoração, essas instituições se uniram para realização da Semana de Segurança Pública, que deu inicio neste domingo dia 02. A comemoração vai até dia 09 de julho, com a promoção de diversos eventos esportivos, educacionais e religiosos, os quais irão contar com a participação tanto de militares como do público externo, conforme descrito no cronograma. VEJA AQUI

Na manhã de domingo aconteceu Corrida Rústica em comemoração 15º aniversário do 11° BPM da PM do ES e do 1º aniversário do Grupamento do Corpo de Bombeiros em Barra de São Francisco/ES.

“A Corrida da Vitória”, como foi denominada, em prol de um trânsito mais seguro e humano, aconteceu na manhã de domingo, dia 02, em Barra de São Francisco/ES.

Participou um grande numero de pessoas, do município de Barra de São de São Francisco, Mantena e Nova Venécia.

A cobertura e informação contaram com o Fotografo Artístico e Cultural Mazinho do Hospital.

Confira o Resultado

Os três primeiros colocados, masculino.

1º José Messias da Silva, Barra de São Francisco.

2º Edvaldo Souza de Jesus, Nova Venécia.

3º Manoel Cesário, Nova Venécia.

Feminino.

1ª Erlinda de souza Venâncio, Barra de São Francisco.

2ª Amabile Barbosa Mota, Nova Venécia.

3ª Silvana Ramos da Cruz, Nova Venécia.

Este texto poderá ser alterado assim que receber o texto oficial.

Fotos, Cobertura e Informação – Mazinho do Hospital.