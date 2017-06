A Coisa está feia no Esp. Santo: Efeito Luiz Paulo causa apreensão nos outros sete assombrados pela Lava Jato

O Portal de Noticia Seculo Diário solta noticia bombástica: Veja: De Seculo Diário – Esta semana, a notícia de que a petição de Luiz Paulo Vellozo Lucas, Secretário Nacional de Desenvolvimento Urbano do Ministério das Cidades, teria saído do Supremo Tribunal Federal (STF) e chegado à Justiça Federal no Espírito Santo, causou apreensão na classe política capixaba, sobretudo entre os outras sete pessoas que são investigados no âmbito da operação Lava Jato.