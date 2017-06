21 mortos e 13 feridos na tragédia envolvendo ônibus na BR 101 em Guarapari

Há vítimas feridas que foram socorridas e levadas para hospitais da região e também da Grande Vitória. Não há previsão para a pista ser liberada para os veículos

Subiu para 21 o número de pessoas mortas carbonizadas após um grave acidente, no início da manhã deste quinta-feira (22), na BR 101, em Guarapari. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado (Sesp), foram contabilizados 13 feridos. A maioria das vítimas estava dentro de um ônibus da viação Águia Branca, que pegou fogo.

A batida, que envolveu o coletivo, ambulâncias e um caminhão, aconteceu na altura do km 343 por volta das 6 horas. Os números de mortos e feridos estão sendo atualizados aos poucos, pois as equipes que estão atuando no local priorizaram o resgate das vítimas.

De acordo com informações da equipe da Polícia rodoviária Federal (PRF), que estava no local, o motorista do caminhão, que estava carregado com uma pedra de granito, teria perdido o controle e invadido a pista contrária. Além dele, há também vítimas que estavam nas ambulâncias. Uma dessas ambulâncias era do município de Jerônimo Monteiro, e a prefeitura confirmou a morte do motorista.

Pelo menos dez ambulâncias, além do Corpo de Bombeiros, a ECO 101, concessionária que administra a rodovia, e helicópteros da Polícia Militar foram atender a ocorrência. Vários policiais civis também estão no local e trabalham para a retirada dos corpos.

A maioria das vítimas morreram carbonizadas e todos os feridos estão sendo levados para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim e para a Unidade de Pronto Atendimento de Guarapari, e também para hospitais da Grande Vitória, como o Jayme Santos Neves e o São Lucas. Até o momento não há informações sobre a quantidade de vítimas.

As ambulâncias seguiam dos municípios de Jerônimo Monteiro e Alfredo Chaves para Vitória, e o ônibus seguia de São Paulo também para a Capital Capixaba. Após a colisão, o ônibus saiu de pista e pegou fogo.

Interdição

Por causa do acidente, a ECO 101 informou que o tráfego da pista sul foi desviado no km 335, no trevo que dá acesso ao município, e o sentido norte registra congestionamento de 4 km. Não há previsão para a liberação da pista.

O ônibus

Segundo a viação Águia Branca, o ônibus havia saído de São Paulo às 16 horas da última quarta-feira (21), com chegada prevista na rodoviária de Vitória às 7 horas desta quinta-feira. Havia 31 passageiros no veículo. “Assim que soube do acidente, toda a diretoria da empresa segue acompanhando de perto todas as providências necessárias, sem medir esforços para o apoio aos passageiros e familiares”, afirmou a nota da empresa.

Redação: Folha Vitoria

Reportagem e Cobertura completa: Folha Vitória

Mais detalhes e fotos acesse o folha Vitoria: