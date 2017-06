Vai acontecer a 1º Solenidade de juramento à Bandeira e Entrega de Certificado de Dispensa de Incorporação do Serviço Militar (CDI) do ano de 2017

A Secretaria da 351ª Junta Militar de Barra de São Francisco Sandra Valeria Blunck, convoca a todos os alistados neste ano para solenidade de Juramento a Bandeira e retirada do Certificado de Dispensa que será realizado no dia 22 – Quinta Feira as 8:00hs no Auditório da SEMEC antigo Colégio Santa Terezinha .

Atenção: O não comparecimento do alistado acarretará penalidades previstas na Lei do Serviço Militar (Lei 4.375, de 17 de agosto de 1964), retificada pela Lei nº 4.754, de 18 de agosto de 1965 e seu regulamento – Decreto 57.654, de 20 de Janeiro de 1966).

Mais de 150 jovens receberão o certificado que está entre os documentos obrigatórios. O Certificado de Dispensa faz necessário para ingressar no mercado de trabalho, Fazer Concursos, Tirar Passaporte, Titulo de Eleitor e outros.

Sandra Blunck reforça o convite aos jovens que ainda não alistou que procure a 351ª Junta do Serviço Militar de Barra de São Francisco. Junho é o ultimo prazo para fazer sem pagar multa. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8.00 às 11:00 horas, e das 13:00 as 16:00 ( Antigo Colégio Santa Terezinha).

