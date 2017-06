150 Jovens participaram do Juramento a Bandeira e o Prefeito Alencar Marim tomou posse como Presidente da 351º Junta do Serviço Militar

O prefeito Alencar Marim foi empossado pelo Sr. Capitão DO Exercito Brasileiro Jorge Nei Paz Rodrigues, Delegado da 20ª Delegacia de Serviço Militar;como presidentes da Junta Militar, nesta quinta feira 22/06/2017, numa Cerimônia Cívico-Militar, realizada no Auditório da SEMEC, ( Antigo Colégio Santa Terezinha) Obedecendo à Lei do Serviço Militar, o prefeito fez o juramento e assinaram o Compromisso de Posse, se comprometendo em fazer cumprir deveres relativos ao serviço militar. “Hoje homologou, o que o Prefeito Alencar Marim vem fazendo desde o dia de sua posse como prefeito municipal. O prefeito é o responsável pela manutenção da Junta. Ele precisa fornecer os meios e o pessoal para que ela funcione no seu município”.

A situação em que o prefeito pegou a Junta Militar não era muito boa, parada a mais de 06 meses em total abandono, sem nenhum atendimento e documento fornecido. Móveis estavam sucateados e equipamentos sem funcionalidade.

Alencar tomou a providencia em nomear a nova Secretaria da Junta e providenciou condições e meios para que ela fizesse o curso, solicitando da mesma que dessa agilidade no atendimento e organizasse a pasta. Em menos de dois meses a junta já começava a funcionar na organização de documentos e ajustes para o seu funcionamento.

Após curso em menos de 60 dias foram mais de 160 alistados, 80 documentos atualizados e corrigidos, 60 segundas vias emitidas. Pessoas já haviam perdido o emprego, vestibular, vaga na faculdade, viagem ao exterior, devido à falta do documento. Destacou a Secretaria da Junta de Serviço Militar Sandra Blunck.

A Junta Militar é responsável pelo serviço de alistamento dos jovens do sexo masculino de 18 anos. Também presta todo tipo de atendimento relativo à obtenção de documentos de natureza militar como, por exemplo, segunda via do certificado de que o cidadão está em dia com o serviço militar, exigido para a emissão de passaporte ou para prestar concurso público.

Junto a Cerimônia de posse foi realizado a Cerimônia de Juramento a Bandeira, com os 167 jovens alistados nestes últimos dois meses de 2017, com toda honraria militar com entrada e retirada do Pavilhão Nacional ( Bandeira Nacional ) conduzido pelo SGT do Corpo de Bombeiro Fernando Paulo e o Soldado Laions que atuou como porta bandeira. O prefeito no seu discurso convocou os jovens a serem garridos e dedicados na construção de Barra de São Francisco, destacou a importância daquele momento, falou da situação em o País enfrenta e que devemos estar preparados, vencendo as situações difíceis atuando na construção do melhor de um País e uma Barra de São Francisco com melhor estabilidade de vida. Alencar Marim agradeceu os jovens, seus familiares presentes e as demais autoridades pela belíssima festa cívica e de grande valor para todos os Brasileiros. O Capitão Jorge Nei Paz Rodrigues, Delegado da 20ª Delegacia de Serviço Militar, agradeceu aos jovens e destacou a importância do Serviço militar.